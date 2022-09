Shopping Bonsucesso tem semana de liquidação

A Liquida Lovers já chegou em Guarulhos. Durante a semana de comemoração à Independência do Brasil, as lojas do Shopping Bonsucesso estarão com descontos imperdíveis em diversos produtos, desde moda até itens para a casa.

Confira algumas promoções da Liquida Lovers do Shopping Bonsucesso

Sandry

Croppets por R?19,90;

Calçados a partir de R?29,90;

Ponto da Lingerie

Calcinhas a partir de R?12,99;

Pernambucanas:

Toalha de rosto a partir de R?12,99;

Camiseta básica masculina a partir de R?29,90;

Caedu:

Camiseta feminina a partir de R?19,90;

Marisa:

Camiseta feminina plus size a partir de R?19,90.

Além dessas ofertas, os clientes poderão acompanhar outras promoções nas redes sociais do Shopping e também na Vitrine Virtual do empreendimento, onde podem encontrar novos descontos e comprar os produtos diretamente com a loja pelo WhatsApp.

Ao visitar o Shopping Bonsucesso, o cliente encontrará um ambiente agradável para se divertir em família, além de várias opções de alimentação, cinema e o Circo di Mônaco, com espetáculos diários (exceto às terças-feiras), com ingressos a partir de R?10,00.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos — SP

Contato: (11) 2489-9690

