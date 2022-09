Crianças participam de trilha e aprendem a montar um minhocário no Bosque Maia

Nesta segunda-feira (5) 45 alunos do Colégio Batista participaram da trilha Conhecendo as Árvores do Bosque Maia, oportunidade em que conheceram um pouco da flora existente na cidade a partir das espécies que o parque abriga. Também fez parte do passeio uma visita ao Viveiro Educador, onde a garotada aprendeu a montar um minhocário caseiro para produzir adubo orgânico utilizando sobras de frutas e legumes.

Ao final do percurso os participantes receberam dos educadores ambientais noções básicas sobre plantio, a importância da arborização urbana e plantaram uma muda de jerivá, espécie nativa da Mata Atlântica.

Dia da Árvore e a chegada da primavera

As ações preparadas pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) para o mês de setembro em comemoração ao Dia da Árvore e a chegada da primavera incluem diversos plantios em parcerias com empresas, clubes e escolas, mas também abertas ao público em geral. Para participar das ações de voluntariado basta chegar e se enturmar.

Agenda

Dia 17, às 10h – praça na rua Bela Vista de Goiás. Plantio com moradores do Condomínio Rio Grande do Sul.

Dia 21, às 10h e às 18h – EPG Manoel Bomfim. Plantio com alunos e funcionários da escola.

Dia 24, às 9h – avenida Bartholomeu de Carlos. Plantio em parceria com o Rotary Clube de Vila Galvão.

Dia 28, às 9h – Trevo de Bonsucesso. Plantio em parceria com a Empresa Cummins do Brasil.

