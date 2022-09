‘É São Paulo que vai resolver os problemas de Guarulhos’

O atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), destacou a importância do governo estadual para que Guarulhos continue avançando.

“Não vai ser Brasília que vai resolver nossos problemas. Vai ser São Paulo que vai resolver os problemas de Guarulhos, por isso eu estou aqui para renovar o meu compromisso”, destacou.

Entre os projetos citados, Garcia enfatizou a contratação dos projetos de construção das linhas de Metrô que farão parte da cidade. “Nós vamos ajudar na mobilidade urbana. Ontem tivemos o início das sondagens da Linha 19-Celeste do Metrô aqui em Guarulhos. Não será construída apenas uma linha, serão feitas duas na capital que chegam até o município. A primeira delas é a que está em obra nesse momento, na Penha, que vai passar por baixo do rio Tietê e chegar até a Dutra, próximo ao Internacional Shopping. Vamos iniciar essas obras rapidamente nos próximos meses. A outra é a linha que sai do Anhangabaú e chega ao Bosque Maia, com cinco novas estações e o projeto já foi contratado. Eu quero que Deus me permita ser governador para ver tudo isso acontecer, porque são ações que eu tomei como governador nesses cinco meses. Ninguém vai voltar atrás nisso e Guarulhos vai ter a garantia do metrô”, disse o governador durante encontro com lideranças e apoiadores nesta quinta-feira (29) na Ponte Grande.

No evento, ele destacou a criação do Cartão Bom Prato para a compra de alimentos voltado para população carente sem acesso a programas sociais. “Sabemos que o Bom Prato é importante para as comunidades, mas nem todo mundo consegue ir almoçar no restaurante. Por isso começamos a distribuir as marmitas nas comunidades, mas sei que isso não é suficiente, então a partir de 1° de janeiro vem o cartão Bom Prato, com R$ 300 por mês para que ninguém passe fome no nosso estado. Com ele, toda a população carente poderá comer no restaurante ou comprar comida no mercado”, disse.