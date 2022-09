Internacional Shopping inaugura Praça de Alimentação Pet

O Internacional Shopping acaba de inaugurar um espaço especial, tematizado e criado exclusivamente para atender aos clientes que levam os animais de estimação para passear no centro de compras.

A novidade conta com toda ambientação para a alimentação dos bichinhos: bebedouros e comedouros, álcool em gel para higienização, lixeira, cata cacas e grama artificial. Sendo assim, o tutor poderá realizar as refeições, junto ao pet. O espaço está localizado no 1° piso, próximo à praça de alimentação, em frente a Bacio Di Latte, e funciona durante o horário do shopping, das 10h às 22h

Para passar bons momentos ao lado do animalzinho é preciso seguir algumas regras, que podem ser conferidas em todos as entradas, em placas informativas, no site ou no concierge, que fica no acesso VIP.

“Os shoppings se tornaram espaços de socialização para atender diversos perfis de consumidores. A adequação do Inter para receber os pets também segue esse conceito. Para que a experiência seja a mais prazerosa possível, pensamos em criar esse espaço que facilita a rotina do cliente e também favorece os pets num espaço dedicado”, afirma Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.