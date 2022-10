Obra premiada no 17º Salão de Arte Contemporânea ganha exposição no CEU Bonsucesso

Os impactos do descarte incorreto de resíduos no meio ambiente podem ser observados por meio da obra Caçamba, de Edmar Almeida, em exposição no CEU Bonsucesso entre os dias 15 de outubro e 26 de novembro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos das 8h às 17h. Na abertura da exposição, que acontece nesta sexta-feira (14), o artista e o curador André Fernandes recebem o público com uma breve palestra e projeções de sua pesquisa a partir das 15h30.

Iniciativa da Secretaria de Cultura, a exposição promove uma analogia sobre o excesso de lixo produzido pela sociedade. Nesse contexto, permite ainda que a arte cumpra uma de suas funções sociais mais importantes: a busca por reflexões.

A obra Caçamba foi premiada pelo júri popular do 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos, em 2021, e computou mais de 22 mil votos individuais na categoria Instalação / Instauração / Videoinstalação.

Com dimensões de 3,70m x 1,10m x 70cm, a obra é composta por objetos de caçamba, além de itens descartados irregularmente em terrenos e no curso no rio Bauru, como madeiras, vidros, ferragens, plásticos, entre outros. Depois de sua premiação no salão, a obra passou a pertencer ao acervo de artes visuais da Secretaria de Cultura.

O CEU Bonsucesso fica na avenida Paschoal Thomeu, s/nº.

