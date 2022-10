Tarcísio garante Metrô e Hospital da Mulher em Guarulhos; trem da CPTM deve chegar a Bonsucesso e Pimentas

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta semana alguns compromissos firmados com Guarulhos, caso seja eleito no próximo domingo, dia 30. Entre as principais obras que deverão ser concluídas em seu possível mandato, estão a construção do Metrô, que chegará à cidade por meio de duas linhas, a conclusão do Hospital da Mulher e também a extensão da Linha Jade da CPTM às regiões de Bonsucesso e Pimentas, passando pelo São João.

O candidato também garantiu que o metrô irá chegar a Guarulhos tanto pela linha Verde, que virá da Penha, com a estação Dutra, nos arredores do Internacional Shopping, como pela Branca, que terá a estação final no Bosque Maia, com paradas no Centro, Vila Augusta, Dutra e Itapegica. “Os processos já tiveram início. Vamos manter estes projetos para agilizar as obras e conclusão”, anunciou. Tarcísio também disse que pretende prosseguir com os estudos para levar o trem da CPTM, a partir da estação Aeroporto, até as regiões do São João, Bonsucesso e Pimentas. “Estamos reativando o transporte sobre trilhos em todo o Estado. Aqui em Guarulhos não será diferente. Vamos ter trem até o Pimentas”.

Tarcísio também se comprometeu em liberar os recursos necessários para concluir o Hospital da Mulher, depois que o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou a liberação de cerca de R$ 17 milhões para a conclusão das obras civis. “Vamos fazer todo o possível para equipar o novo hospital voltado à saúde da mulher e que irá atender toda a regiãodo Alto Tietê”, concluiu.

Marginais da Dutra no Trevo de Bonsucesso começam neste ano

Tarcísio lembrou que as obras das novas marginais da rodovia Presidente Dutra, na região do Trevo de Bonsucesso, devem ser iniciadas ainda este ano, conforme ficou acertado no contrato da nova concessão.

“A construção das marginais vai garantir que o Trevo de Bonsucesso tenha acesso à Dutra de uma vez por todas. No processo de concessão, trouxemos atendendo uma reivindicação do prefeito Guti para o primeiro ano esta obra, que seria viabilizada somente no terceiro ou quarto ano do novo contrato”, explicou.

As obras serão realizadas pela concessionária CCR Rio-SP que, desde o início do ano, assumiu a administração da rodovia Presidente Dutra no lugar da CCR Novadutra, que estava responsável pela rodovia desde 1996.