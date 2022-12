Estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM será palco para apresentações de samba nesta sexta-feira

Os passageiros que estiverem circulando pela Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade da CPTM, vão poder se divertir e aproveitar as apresentações da 3ª Edição do Samba da Estação, que acontece em comemoração ao Dia Nacional do Samba, nesta sexta-feira (02/12), das 18h às 21h30.

Durante o show, o cantor e produtor musical Wander Tok comanda a roda com o tradicional samba de mesa, acompanhado de músicos da região de Guarulhos e artistas convidados da Grande São Paulo.

No repertório, será possível ouvir as músicas clássicas do samba e pagode dos anos 1990 que embalam as pessoas nas vozes dos famosos Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, além dos sambas-enredo das tradicionais escolas de samba.

O evento faz parte da ação “Samba na Estação”, que é uma realização dos Sambistas de Guarulhos, do Presidente Wander Aparecido de Oliveira- conhecido como Wander Tok Final.

Dia Nacional do Samba



O Dia Nacional do Samba foi sancionado em Lei em 02 de dezembro de 1964 no antigo estado da Guanabara, o atual município do Rio de Janeiro, segundo portal do Senado Federal. A data foi criada em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira e sambista de Minas Gerais, Ary Barroso, que no final da década de 1930, compôs a música “Na Baixa do Sapateiro”. Outra canção famosa é “O século do samba”, samba-enredo da Mangueira de 1999, cantado por Jamelão.

O samba é um gênero musical mundialmente conhecido e é um símbolo do País. Alguns historiadores determinam que o início do samba no Brasil foi com a composição “Pelo Telefone”, criada por Donga e Mauro de Almeida em 1916.