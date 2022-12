Novo Ecoponto de Guarulhos começa a funcionar na Vila Rio de Janeiro

A partir desta quarta-feira (14) moradores da Vila Rio de Janeiro e dos arredores podem utilizar o Ecoponto localizado na avenida Benjamim Harris Hunicutt, 1.509, para descartar de forma gratuita, ambiental e legalmente correta entulho, móveis velhos, restos de poda, pneus, óleo de cozinha e outros inservíveis. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30.

Com a abertura dessa unidade Guarulhos passa a oferecer 28 Ecopontos, localizados em diferentes bairros. Conforme explica Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos, o serviço é fundamental para a limpeza da cidade e para a preservação da natureza. “Consideramos os Ecopontos essenciais para a preservação do meio ambiente, já que oferecem às pessoas locais adequados para o descarte de resíduos, que são destinados à recicladoras da cidade dentro do princípio da economia circular. Desta forma, a Prefeitura está empenhada na ampliação desses equipamentos de cidadania com a inauguração de cinco novos Ecopontos neste ano”.

O Ecoponto Vila Rio possui cerca de 500 m² com edificação de apoio construída com materiais reaproveitados, como cerâmicas, portas e janelas. A obra foi realizada por servidores do Departamento de Manutenção e Conservação da Secretaria de Serviços Públicos

Os Ecopontos não recebem lixo orgânico, animais mortos, lixo hospitalar e produtos químicos. Todas as informações sobre o uso do equipamento podem ser encontradas na página www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.