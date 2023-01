Obras em galeria de águas pluviais interrompem o trânsito na rua Pirapora do Bom Jesus

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos iniciou nesta quarta-feira (24) obras emergenciais de manutenção de drenagem em um poço de visita que dá acesso à galeria de águas pluviais localizada na rua Pirapora do Bom Jesus, no Jardim Santa Clara. Por conta dos trabalhos o trânsito de veículos na via precisou ser interrompido com o apoio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

De acordo com técnicos da SAR, um vazamento de água comprometeu um ramal da galeria pluvial, bem como a alvenaria do poço de visita. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o dia 1º de fevereiro.

Com a interrupção do trânsito no local os motoristas que utilizam a via como acesso à avenida Salgado Filho precisam buscar caminhos alternativos, tais como as avenidas Jovita e Barber Greene (no sentido bairro), ou então a rua Dr. Carlos de Campos e também a avenida Barber Greene (sentido centro).