Projeto da Prefeitura leva serviços gratuitos a moradores do Jardim Angélica na próxima semana

A Subsecretaria da Igualdade Racial (SIR) de Guarulhos promoverá a partir de terça-feira (31) até sábado (4 de fevereiro) mais uma edição do projeto Igualdade Racial em Ação, desta vez para os moradores do Jardim Angélica e região. A ação da SIR, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, acontecerá na rua Vitorino Bento Lorena da Silva, 198 (travessa da avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira), das 9h às 17h, exceto na quarta-feira (1º), em que o atendimento ocorrerá das 8h às 15h.

Em parceria com o projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, a ação irá disponibilizar gratuitamente orientações e serviços relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais, como agendamento para emissão de segunda via de documentos (RG, CPF, certidões de óbito, de nascimento e de casamento em parceria com cartório do município). O cidadão que possuir cópia do documento a ser renovado deverá levá-la.

O atendimento à população ocorrerá em um ônibus adaptado, no qual será possível dar entrada no seguro-desemprego, solicitar emissão de segunda via de contas de luz e água, elaborar currículos, solicitar atestado de antecedentes criminais, baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular e fazer consulta no Serasa.

A unidade móvel também disponibilizará orientação, acolhimento e encaminhamento de denúncias sobre violações de direitos aos programas e coordenadorias da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania (Políticas para a Diversidade Sexual, Políticas para a Mulher, Políticas para a População Negra e Indígena, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência, Coordenadoria-Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte e Ouvidoria Estadual).

A iniciativa conta ainda com a participação de outras secretarias do Estado, como a de Desenvolvimento Regional e Econômico.