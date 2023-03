Associados devem ratificar novo mandato do presidente Silvio Alves na ACE-Guarulhos

Uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para o próximo dia 30 de março deve ouvir os associados e ratificar um novo mandato de dois anos ao presidente da Diretoria Executiva da ACE-Guarulhos, o empresário supermercadista Silvio Alves. CEO da rede X Supermercados, Silvio teve boa parte de seu primeiro mandato (2020/2021) prejudicado pelas restrições impostas durante a pandemia de Covid-19 – a entidade permaneceu fechada entre março e abril de 2020 e entre março e agosto de 2021.

“Eu tenho sido indagado por diversos empresários associados a respeito dessa extensão da gestão, visto que realizamos muito em dois anos, mas poderíamos ter feito mais, não fosse o isolamento social causado pela pandemia. Resolvi consultar meus colegas de diretoria e nosso Conselho Deliberativo. Agora, ouviremos, de forma formal e obedecendo o estatuto social da entidade, o nosso associado, razão de ser da ACE-Guarulhos e para quem temos trabalhado de forma incessante”, explicou Silvio.

A reunião com o Conselho Deliberativo à qual o presidente se refere foi convocada por seu presidente, Donizete de Araújo Branco, e aconteceu no dia 15 de fevereiro, também com a presença de diretores e ex-presidentes, para debater o tema. Foi exaltada a atuação do presidente Silvio e sua diretoria em um planejamento inédito e ousado que transformou a gestão organizacional da ACE-Guarulhos.

“O presidente Silvio empresta sua imagem e prestígio à entidade. E o período pandêmico impossibilitou o trabalho em sua plenitude no primeiro mandato”, afirmou o ex-presidente Luis Roberto Mesquita. Para o conselheiro Álvaro Bernardino, um dos “cardeais” da ACE-Guarulhos, as divergências levarão às convergências. “Tenho plena convicção de que se justifica e que será frutífera a prorrogação dos mandatos da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo”, apontou.

Segundo o presidente Silvio Alves, a alteração que será avaliada durante a AGE configura um ajuste excepcional e transitório. “Após este período – 2024 e 2025 – a contagem dos mandatos permanecem inalterados e da mesma forma que sempre foi. Estamos cumprindo tudo o que exige o estatuto social, nos moldes da alteração realizada no estatuto social da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP)”, afirma.

Nos meses finais de seu primeiro mandato como presidente (2020/2021), Silvio Alves fez uma força tarefa com sua diretoria executiva e fez todo o planejamento que foi colocado em prática durante o segundo período de gestão (2022/2023). O resultado foi uma mudança radical na cultura organizacional da entidade e uma ampliação da atuação representativa da ACE. “Mas conseguiríamos fazer ainda mais, não houvesse a pandemia. Por isso a necessidade da extensão do atual mandato, tanto da Diretoria Executiva quanto do Conselho Deliberativo, para o cumprimento na íntegra de nossas propostas e a consolidação dos projetos em curso”.

Serviço

Assembleia Geral Extraordinária – ACE-Guarulhos

Quinta-feira, dia 30/03, das 9h às 12h

Programação:

9h – Welcome coffee

10h30 – 1ª Chamada

11h – 2ª Chamada

11h30 – Votação da Pauta

12h – Proclamação do Resultado

12h – Encerramento

Inscrição gratuita de associados: https://www.sympla.com.br/evento/assembleia-geral-extraordinaria-gestao-silvio-alves/1871889