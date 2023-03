Música e artesanato são instrumentos de reflexão em atividade com homens em situação de rua

Diversos temas sociais, políticos e culturais podem ser evocados por meio de letras de música ou de trabalhos manuais. Pensando nisso, a equipe do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua – Centro reuniu, na última segunda-feira (20), os assistidos em uma atividade na qual o artesanato e a música foram utilizados como instrumentos de reflexão em substituição às substâncias psicoativas a partir de letras de canções escolhidas pelos próprios participantes.

Entre as obras escolhidas estavam as músicas Tente Outra Vez, de Raul Seixas, e Sina, de Djavan, além de diversos louvores. Mais do que um momento de convivência, a atividade também propiciou um ambiente de diálogo e de troca de experiências; analisando as composições, eles puderam fazer uma reflexão sobre seu passado, sua vida atual e o que desejam para o futuro.

“Essas atividades culturais com música ou filme são pensadas para trabalhar o convívio dentro do acolhimento e também no âmbito familiar, já que muitas vezes resgatam memórias do tempo em que não viviam em situação de rua. São atividades que estimulam o pensamento crítico”, afirmou Kleber Sobral, coordenador do serviço de acolhimento.

Ação de bem-estar

Também na segunda-feira os assistidos participaram de uma ação de bem-estar com corte de cabelo e barba que atendeu 18 pessoas. Promovida de forma voluntária pelo cabeleireiro Mario José de Lima, que já esteve em situação de rua, o serviço minimiza problemas sociais e de higiene próprios do cotidiano das ruas.