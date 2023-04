São Paulo recebe o maior festival de cerveja artesanal itinerante do Brasil

No final de semana, entre os dias 14 a 16 de abril, o Carrefour do Cambuci, será o palco do maior festival de cerveja artesanal itinerante do Brasil, o Beerland.

O evento terá diversas opções de bebidas e comidas. Serão mais de 15 estilos de cervejas artesanais das mais variadas. O Chopp vai ficar por conta da Dr. Chopp. Já na parte das comidas, essa edição do Beerlend será, especialmente, focada no torresmo e no churrasco.

“Estamos trazendo para São Paulo, a edição deste que é o maior evento cervejeiro e gastronômico itinerante do Brasil. Além dos espaços destinados às cervejarias, teremos food trucks e tendas com uma diversidade de cardápios que vai atender a todos. Do hambúrguer tradicional ao Acarajé, passando por espetos, pastéis, sanduíches, doces diversos, churros, waffle e os queridinhos torresmo de rolo e churrasco raiz”, explica Nicolas Dias, proprietário da Kickstart Produções, organizadora do Beerland.



O evento contará com duas estações de torresmo de rolos e carnes suínas. Nas tendas, o público poderá experimentar, também, torresmo recheado, joelho de porco, rolete, picanha, contra-file, costela fogo de chão, entre outras.

Além das bebidas e comidas, terão diversas atividades, como, por exemplo, espaço kids, competição nomeada de “Quem Bebe mais rápido”, futmesa, degustação de cervejas artesanais, oficinas de harmonização de Chopp e Carne, entre outras.



O espaço kids contará com cama elástica, brinquedos infláveis, tiro ao alvo e futebol. A competição “Quem Bebe Mais Rápido”, será uma disputa para descobrir quem bebe mais rápido uma caneca de 1L de Chopp Pilsen sem derramar e o vencedor ganhará um kit exclusivo da cervejaria Doutor do Chopp, R? 200 para consumir no evento e leva a caneca para casa reabastecida.

Na parte artística, bandas de rock nacional e internacional irão animar o público. “Iremos abrir as atrações no palco do Beerland na sexta-feira (14) com a Living In Sin – Bon Jovi Tribute. No sábado (15), teremos, às 17h, a banda Molina’s Creedence Cover Brasil e às 20h a Diet Music Cover Mamonas Assassinas. Já no domingo (16), às 16hs, tocará o Bando do Raul e às 19h, para encerrar o evento, a Coma fará um tributo ao Guns N’Roses”, comenta Nicolas.

O evento conta com entrada gratuita e acontece entre os dias 14 e 16 de abril das 12h às 22h, no Carrefour do Cambuci.

Serviço

Beerland São Paulo

Data: 14, 15 e 16 de abril

Horário: Das 12h00 às 22h00

Endereço: Carrefour Cambuci – (Praça Alberto Lion, 100 – Cambuci, São Paulo – SP, 01515-000)

Entrada: Gratuita