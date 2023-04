Parque Maeda é opção para aproveitar os dias de descanso

Abril tem sido um mês bastante aguardado, já que reserva três finais de semanas com feriados. Fora a Páscoa, de sexta-feira (07) a domingo (09), haverá o feriado de Tiradentes, também entre sexta-feira (21) e domingo (23). Além disso, o Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, neste ano ocorrerá numa segunda-feira, ou seja, logo após o último fim de semana de abril. Ainda dá tempo para programar um passeio para os dias de descanso.

O Parque Maeda, localizado em Itu (SP), estará com todas as suas atrações de lazer em funcionamento nos três feriados prolongados. Essas datas costumam ter grande procura tanto por quem deseja passar o dia no parque, quanto por aqueles que desejam se hospedar para aproveitar ainda mais. Para a primeira alternativa, a melhor opção é adquirir o passaporte day use, um pacote que já inclui almoço à vontade com bebida, além de acesso a diversas atrações de lazer do parque.

Pousada Maeda

A Pousada Maeda é um refúgio em meio à natureza. São chalés e apartamentos que acomodam de casais a famílias de até sete pessoas. Confortáveis e charmosas, as acomodações contam com ar-condicionado, frigobar, televisão e banheiro, assim como roupas de cama e banho. Os hóspedes ainda podem desfrutar de um delicioso café da manhã e piscina privativa.

Também há a opção de hospedagem com pacote completo, que além do café da manhã inclui almoço e jantar, assim como as atrações de lazer do parque: teleférico, trenzinho, parque aquático, pedalinho e quadriciclo, além de acesso ao Jardim Japonês, à Árvore Gigante e às Rodas d’Água.

Com opções para toda a família, no Parque Maeda é possível se divertir, comer bem, viver experiências diferentes e levar para casa ótimas recordações dos momentos vividos.

Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos restaurantes mais diversificados do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site: Link

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

? WhatsApp: (11) 94303-9767

? Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 — Itu/SP

Site