Últimos dias para apreciar o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp







A edição de 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp termina no domingo, dia 21 de dezembro. São mais de 70 opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, servidos à vontade e sem limite de repetições.

Destaques do cardápio

• Na entrada: Acarajé com Vatapá, Caruru e Camarão, caldinho de peixe, Casquinha de Siri.

• Buffet de pratos frios: Ceviche Clássico Peruano, Ceviche de Mexilhões, Salada de Lulas com Batatas, Mariscos ao Molho Pesto, Sushi de Salmão, Salada de Bacalhau com Grão de bico, entre outros.

• Buffet de pratos quentes: Paella Marinera, Pirarucu na Brasa, Atum na Brasa, Filé de Pescada à Milanesa, Feijoada de Frutos do Mar, Moqueca de Cação à Baiana, Camarão na Moranga, Penne ao Molho Romanesca com Bacalhau, entre outros.

• Pratos servidos nas mesas: Camarão Assado no Espeto, Camarão na Panko recheado com Catupiry, Camarão Crocante com molho Tártaro e Limão, Manjubinha e Isca de Peixe Crocante.

Pratos exclusivos em dias especiais

• 18/12 (quinta, jantar): Caranguejada, Pirão de Caranguejo, Ostras Frescas

• 19/12 (sexta, jantar): Lagosta Sapateira à Thermidor

• 20/12 (sábado, almoço e jantar): Caranguejada, Pirão de Caranguejo, Ostras Frescas

• 21/12 (domingo, almoço): Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano

• Funcionamento

• Quinta e sexta: 18h às 23h30 (jantar)

• Sábados: 12h às 17h e 18h às 23h30 (almoço e jantar)

• Domingos: 12h às 17h (somente almoço)

Preços e descontos

• Valor fixo: R$ 129,90 por pessoa (bebidas e sobremesas à parte)

• Crianças até 5 anos: gratuito

• Crianças de 6 a 10 anos: R$ 64,95

• Bariátricos: 20% de desconto (R$ 103,92), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico

Localização e serviço

• Endereço: Portão 4 da Ceagesp (Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 1.946, Vila Leopoldina, São Paulo)

• Estacionamento de automóveis terceirizado no local; motos pelo Portão 2