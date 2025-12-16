Suspeito de matar a ex-mulher na frente da filha de 8 anos em Guarulhos é preso em Teresina

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira (16), em Teresina (PI), suspeito de assassinar a ex-esposa em Guarulhos. O crime ocorreu no dia 16 de novembro de 2025 e teve como vítima Taciana Maria da Conceição, de 32 anos, que foi morta a tiros na frente da filha de oito anos.

De acordo com a polícia, Taciana foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, efetuados com uma pistola calibre 9mm. As investigações apontam que a vítima não pretendia retomar o relacionamento, mas teria autorizado a entrada do ex-companheiro em sua residência para uma conversa. Durante o encontro, o suspeito sacou a arma e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

Segundo o delegado Tales Gomes, da Diretoria de Operações Policiais (DEOP), na noite anterior ao crime o homem teria publicado nas redes sociais registros em que aparecia consumindo bebidas alcoólicas durante um show. Na manhã seguinte, foi até a casa da ex-companheira, onde ocorreu o feminicídio.

Ainda conforme a polícia, o suspeito afirmou possuir registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e disse ter utilizado uma arma registrada, informação que será apurada pelas autoridades. Natural da Paraíba, ele já havia morado em Teresina entre 2014 e 2015 e foi localizado trabalhando em um posto de combustíveis no bairro Mocambinho, na Zona Norte da capital piauiense.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.