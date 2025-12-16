Prefeitura realiza desobstrução de córrego e boca de lobo no Cocaia e Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou, na segunda-feira (15), o desassoreamento do trecho do córrego dos Japoneses localizado próximo à praça do Aviador, na região do Cocaia. A coordenação do serviço é da Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Para a realização do serviço, a equipe atua no local com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que faz a remoção dos resíduos e detritos acumulados no leito do córrego. Com a medida, a expectativa é de aumento da vazão e melhoria da fluidez da água, já que o local costuma sofrer com alagamentos em dia de forte precipitação.

Boca de lobo

No mesmo dia, em outro ponto da cidade, a equipe responsável pelo serviço de desobstrução e limpeza de bocas de lobo executou o trabalho em um equipamento localizado na rua Vicente Melro, na Vila Galvão. Para a execução do serviço foi utilizado um caminhão hidrojato, que emprega água sob pressão para remover resíduos e detritos que causam a obstrução.

Os serviços de zeladoria de limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita fazem parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.