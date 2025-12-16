Prefeitura entrega primeira Policlínica no Parque Cecap com avanço histórico na saúde







A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta terça-feira (16) a primeira Policlínica no Parque Cecap. A nova unidade de saúde é fundamental para garantir atendimento especializado para cerca de 16 mil moradores da região. A Policlínica foi estruturada para uma expansão significativa na capacidade de atendimentos, com 3 mil consultas médicas mensais, um salto considerável em relação à média anterior (648). Além das consultas, a unidade está pronta para realizar cerca de 2,3 mil outros procedimentos por mês, como vacinação e curativos, totalizando mais de 5 mil atendimentos.

A infraestrutura física foi ampliada para garantir o fluxo e a qualidade do atendimento, conta com 11 salas dedicadas a atendimento médico, multiprofissional e de enfermagem, além de um consultório odontológico totalmente equipado. Inclui também salas específicas de serviços de enfermagem. A Farmácia da Policlínica passa a contar com atendimento por farmacêuticos e práticos de farmácia, em uma área coberta específica para a espera e dispensação de medicamentos.

A Policlínica Cecap oferecerá um leque completo de atendimentos de baixa e média complexidade. As especialidades médicas disponíveis incluem Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria. A equipe é reforçada por uma gama de profissionais multiprofissionais, como Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e Assistência Social. A unidade também garante serviços essenciais de Odontologia e procedimentos técnicos de Enfermagem, como aferição de pressão, coleta de exames e a realização de atendimentos domiciliares.

O objetivo principal é garantir que a população tenha acesso a cuidados especializados e a resolução de casos de menor complexidade de forma completa e acolhedora.

Serviço

Policlínica Cecap

Endereço: Rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, nº 78, Parque Cecap

Horário: 7h às 19h

Contatos: (11) 2442-7095 / (11) 2463-2984