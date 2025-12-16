GCM prende traficante e apreende drogas em ações contra a criminalidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um traficante e apreendeu 750 gramas de drogas em ações contra a criminalidade na cidade.
Na sexta-feira (12), agentes da Inspetoria Sul apreenderam no Jardim Vila Galvão 450 gramas de cocaína e maconha, além de uma motocicleta sem emplacamento e chassi sem registro no Detran. A ocorrência foi apresentada no 5° Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de tráfico de entorpecentes e de apreensão da motocicleta, que foi encaminhada ao pátio de recolhimento de veículos.
No sábado (13), agentes da Inspetoria Leste prenderam um traficante com 300 gramas de entorpecentes no Jardim Arapongas. A ocorrência foi apresentada no 4° Distrito Policial, no Cidade Parque Alvorada, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.