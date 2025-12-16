GCM prende foragido por descumprimento de medida protetiva no Jardim Santa Bárbara

Agentes da Inspetoria Centro da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na noite de sábado (13) um foragido da Justiça no Jardim Santa Bárbara.

A vítima acionou a Central 153 informando sobre a presença do homem com mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência. A equipe conseguiu sucesso em localizar e prender o acusado, que foi apresentado no 1° Distrito Policial, no Centro, onde a autoridade lavrou auto de captura de foragido. A GCM reforça o compromisso com a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.