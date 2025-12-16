Defesa Civil emite alerta severo para chuva forte em Guarulhos







A Defesa Civil emitiu um alerta severo para Guarulhos devido à chuva forte que atinge diferentes regiões da cidade. De acordo com o aviso, o temporal vem acompanhado de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo isolado, aumentando o risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito.

A recomendação é que a população evite áreas de risco, não se abrigue debaixo de árvores, redobre a atenção ao dirigir e acompanhe as orientações dos órgãos oficiais até a normalização das condições climáticas.