Guarulhos pede a ministro recursos para eliminar 91 áreas de risco na cidade

O prefeito de Guarulhos, Guti, entregou nas mãos no ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, no último sábado (15), a solicitação de recursos da União para resolver problemas em 91 áreas de risco na cidade. Os pontos foram identificados pela Prefeitura a partir de estudos realizados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), órgão ligado ao Governo do Estado.

O encontro aconteceu em Arujá durante reunião com prefeitos do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). Acompanhado do secretário de Governo, Edmilson Americano, Guti citou que a cidade convive com essas áreas, ocupadas de forma irregular durante gestões passadas em Guarulhos, o que coloca moradores que vivem nesses locais em risco. “Com o aquecimento global estamos assistindo a tragédias como a do início do ano no litoral de São Paulo. Precisamos da ajuda da União para evitar que o mesmo ocorra em nossa cidade”, afirmou o prefeito de Guarulhos.

Padilha afirmou que irá encaminhar o pleito para ver como o governo federal poderá auxiliar Guarulhos. Guti lembrou que, desde que assumiu a Prefeitura, em 2017, desenvolveu várias ações para minimizar os problemas, mas enfatizou que a cidade precisa de recursos a fim de encontrar soluções de forma permanente.

Já o Condemat, em ofício também entregue ao ministro, solicita recursos para a construção e o custeio dos hospitais federais de Arujá e Suzano. Também solicitou auxílio na segurança das escolas da região, tendo em vista os últimos acontecimentos de ameaças e tentativas de atentados em escolas em todo o País. Os prefeitos solicitaram o apoio financeiro e técnico do governo federal para a ampliação da segurança nas unidades escolares da região.