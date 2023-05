Exposição no Adamastor contará história de 115 anos de Banda Lira de Guarulhos

A Banda Lira de Guarulhos, patrimônio histórico da cidade, receberá uma exposição pública em homenagem aos seus 115 anos. Inédita, a mostra vai contar a história da banda e suas mais de 1.500 apresentações de forma nunca vista.

A homenagem contará com documentos e fotos em ordem cronológicas, história sobre a importância da Câmara Municipal de Guarulhos na sua fundação em 1908 e intervenções posteriores; prefeitos; historiadores e figuras públicas da cidade que fizeram parte de sua diretoria; membros ilustres e famílias tradicionais guarulhenses; registros dos principais eventos realizados. Instrumentos e uniformes antigos; apresentações da nova diretoria e reestruturação da corporação.

A abertura oficial acontece no sábado (13), a partir das 19h, no Centro Educacional do Adamastor localizado na Av. Monteiro Lobato, 734. A abertura será dada com a execução do Hino Nacional Brasileiro, palavra do presidente e autoridades presentes e em seguida a apresentação da Banda Lira de Guarulhos.

História da banda

Banda Lira de Guarulhos, fundada em 15 de maio de 1908 é considerada Patrimônio Histórico de nossa cidade, pois não há registros de outra atividade artística mais antiga do que ela.

História do século passado, de 1903 a 1908, um pequeno de grupo de músicos que se reuniam no antigo império do Divino Espírito Santo, no Largo da Igreja Matriz, hoje Praça Tereza Cristina, se organizaram e passaram a recolher doações para a aquisição de seus instrumentos.

A Câmara municipal de Guarulhos foi de suma importância colaborando com a quantia de R$ 100 mil, que possibilitou a compra dos três últimos instrumentos faltantes.

Ao longo de seu centenário, inúmeras foram as apresentações registradas na cidade. Somente em contratos com a prefeitura, passam de 1.500 apresentações no município. Muitas histórias, muitas pessoas importantes no desenvolvimento de nossa cidade passaram por ela.

Serviço

Programação:

Abertura oficial às 19h

Execução do Hino Nacional

Palavra do presidente e autoridades

Apresentação da Banda Lira

Período da exposição: 13 a 31 de maio

Visitação gratuita