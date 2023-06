Prefeitura inaugura no Jardim Bom Clima o 29º Ecoponto de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta quarta-feira (7) o Ecoponto Bom Clima, na rua João Bernardo de Medeiros, 800, ao lado do ginásio de esportes Paschoal Thomeo. Agora a cidade passa a contar com 29 ecopontos, onde a população pode descartar de maneira ambientalmente correta restos de construção civil e de poda, pneus, móveis velhos, gesso, eletrodomésticos e outros artigos recicláveis, como plásticos e vidros. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30.

O prefeito Guti participou da entrega da nova unidade ao lado do secretário de Governo, Edmilson Americano, e do presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano. “Estamos empenhados em oferecer às pessoas locais de fácil acesso nos quais ela possam descartar inservíveis de forma correta e assim colaborar com a limpeza da cidade e com o meio ambiente. Nossa meta é chegar a 40 ecopontos até o fim de 2024”, revelou o chefe do Executivo.

O Ecoponto Bom Clima foi construído por servidores do Departamento de Manutenção e Conservação da Secretaria de Serviços Públicos. Parte do material utilizado na obra foi reaproveitado, como janelas, vaso sanitário e torneiras. A Prefeitura trabalha agora na construção do 30º Ecoponto, no Jardim Vila Galvão.

Para obter mais informações acesse www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.