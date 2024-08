Dragão de 10 metros decorado com 7 mil suculentas  é uma das atrações da Expo Aflord, que continua neste final de semana

- PUBLICIDADE -



As referências usadas para representar “As primaveras do mundo”, tema principal do Pavilhão de Exposição da 31ª Expo Aflord, têm conquistado os visitantes da festa de flores de Arujá. No espaço tem um campo de futebol feito com flores, um belíssimo castelo europeu, as savanas da África e um dragão chinês de 10 metros de comprimento, decorado com cerca de 7 mil vasos de suculentas, entre outros cenários compostos com flores que remetem a ícones culturais dos cinco continentes: Europeu, America, Oceania, África e Ásia.

Para conferir esses cenários, só visitar a feira de flores que continua neste final de semana, 24 e 25, e prossegue nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, das 8h30 às 18 horas, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá.

Mais de 12 mil vasos de flores e plantas foram usados para compor o Pavilhão de Exposição, que está proporcionando uma experiência encantadora para os visitantes, contando parte da história desses continentes por meio da beleza, originalidade e qualidade das flores produzidas pelos associados da Aflord.

E para quem gostar do que viu, a maior parte das flores e plantas usadas na decoração estão disponíveis no Pavilhão de Vendas. O preço praticado no setor é muito convidativo para os visitantes, pois começa a partir de 3,50 com as mini suculentas e R$ 8,50 uma muda de orquídea, por exemplo. Os valores são acessíveis porque a venda é diretor do produtor.

A Expo Aflord também oferece outras atividades para os seus visitantes, como ampla programação de shows musicais, de dança japonesa e de outras culturas, taikos (tambores japoneses), entre outras atrações.

Há também uma ampla praça de alimentação com mais de 30 opções de gastronomia oriental, italiana e comida brasileira, além de lanches, salgados, pastéis e outros.

O visitante também pode conferir produtos e novidades nos estandes da festa que vendem desde importados, roupas, brinquedos, acessórios para casa, equipamentos, entre outros.

Workshops gratuitos

Também serão promovidos durante a 31ª Expo Aflord de Arujá workshops gratuitos que visam ensinar como escolher as plantas adequadas para o clima, preparo do solo para plantio, transplantar plantas já crescidas, rega, uso de substratos, técnicas de poda, controle de pragas e outras dicas para o dia a dia. Os workshops serão ministrados pelo engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, do Canal Cultivando, gratuitamente, em três horários às 10h30, às 14h e 15h30.

Ingressos

Os ingressos para a 31ª Expo Aflord podem ser adquiridos antecipadamente no site oficial do evento: www.expoaflord.com.br ou na bilheteria do evento.

Outras informações telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.

