Prefeitura de Guarulhos promove nova etapa de castração de cães

Falaram que era passeio, mas era castração. Se os cachorrinhos na fila à espera de atendimento na clínica-escola Amahpet, no Jardim City, parceira da Prefeitura, pudessem falar era isso que iriam dizer. Nesta terça-feira (11), 85 cães machos e fêmeas foram esterilizados gratuitamente em mais uma etapa de cirurgias realizadas por meio do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos.

Só para contrariar o meme que brinca dizendo que a raça pinscher é metade ódio e metade tremedeira, a pet mais calma e amorosa do dia foi a pequenina Uli, de cerca de dois anos de idade. A pequenina, que não chega a pesar dois quilos, foi resgatada em meio a uma avenida movimentada, como conta a tutora Maria Vilma Pires Ferreira. “A pessoa estava soltando-a no meio dos carros e a salvei pra dar lar temporário, mas me apaixonei. Pra mim que moro sozinha ela é um anjinho, me ouve, me dá beijo. Agora vamos castrar porque é bom pra saúde e quero que ela viva muito”, revelou a aposentada.

Nesta quarta-feira (12) outras dezenas de cachorros machos e fêmeas serão castrados e na quinta e sexta-feira, dias 13 e 14, será a vez dos gatinhos.

Novas vagas

Nesta sexta-feira (14), às 9h, o DPAN abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos machos e fêmeas. Para obter uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar a página https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/?q=content/agendamento para dar sequência ao processo.

Benefícios

A esterilização traz benefícios para a saúde do seu pet por prevenir várias doenças. Uma fêmea operada antes do primeiro cio tem o risco de adquirir câncer de mama e infecção uterina diminuído em 90%. Um macho castrado antes dos seis meses tem menos chances de ter tumor na próstata e/ou no testículo. Ambos ficam livres de contrair doenças sexualmente transmissíveis e de perpetuar doenças genéticas como epilepsia, catarata e displasia coxofemoral, entre outras.

Além disso, a castração evita, nos machos, a marcação de território pela urina, diminui a agressividade e evita fugas. Os gatos, em particular, ficam mais caseiros, não vão para muito longe em busca de fêmeas no cio e não se envolvem tanto em brigas. As gatas se tornam menos nervosas e, como não têm cio, menos barulhentas.