Prefeitura inicia estudo de tráfego na avenida Juscelino Kubitschek e no Trevo de Bonsucesso

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (11) a contagem de tráfego na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Trevo de Bonsucesso e em vias próximas. A ação ocorre por meio de 11 câmeras instaladas pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e tem por objetivo entender o deslocamento de motoristas e do transporte público na região e, consequentemente, propor soluções para o fim de congestionamentos.

A STMU pretende entender o fluxo dos veículos na região dos Pimentas por meio do monitoramento e assim construir um projeto de sistema viário mais assertivo, já que o monitoramento será realizado nos horários de pico e entre eles, durante toda a semana e 24 horas por dia.

“É um compromisso da atual administração municipal propor soluções para o trânsito de nossa cidade e estamos fazendo uso da tecnologia com o objetivo de dar mais qualidade e segurança para os motoristas e usuários do transporte municipal”, disse o secretário João Araújo.

No início de fevereiro a pasta instalou câmeras de monitoramento na rotatória que dá acesso à rua Jamil João Zarif e à avenida Natalia Zarif, na região do Taboão, também com o objetivo de entender melhor o fluxo dos veículos que trafegam por essas vias.