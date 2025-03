Festival do Pescado Ceagesp inclui Ostras e Lagostim no cardápio, e tem preço especial às quartas-feiras

- PUBLICIDADE -







O cardápio do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão tem duas grandes novidades. Quem for ao evento às quintas e sábados vai poder saborear Ostras na Brasa ao Molho Mignonette com Pancetta.

Às sextas-feiras, os frequentadores também têm à disposição outra novidade no menu: Lagostim com Fettuccini ao Molho de Camarões. Esses pratos especiais se juntam às mais de 50 opções oferecidas no evento onde as pessoas podem comer o quanto quiser.

Caranguejada, Pirão, Arroz e Caldinho de Caranguejo continuam como pratos especiais às quartas-feiras. Aos domingos, o tradicional Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano permanece como prato especial do dia.

Desconto às quartas-feiras

Outra novidade do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão é a promoção de preço mais baixo às quartas-feiras. Nesse dia, o valor cai para apenas R$ 99,90 por pessoa (exceto bebidas e sobremesas).

Mas é importante ressaltar que esse preço especial só vale na quarta. Nos demais dias da semana, prevalece o valor normal de R$ 129,90, com as bebidas e as sobremesas sendo cobradas à parte.

Essa promoção garante que muito mais gente tenha acesso a um dos eventos gastronômicos mais tradicionais da cidade de São Paulo. Mesmo com o valor mais em conta às quartas-feiras, o público tem à disposição o cardápio sempre completo, com todas as grandes atrações gastronômicas do evento.

Destaques do Festival

Quem frequenta o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão tem sempre muita opção para saborear à vontade. O cardápio varia a cada semana, mas as grandes atrações do evento estão sempre à disposição.

Por isso, não podem faltar, diariamente no menu, os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, repleta de camarões e outros frutos do mar. Assim como Casquinha de Siri, Caldinho de Sururu e Acarajé feito na hora, servidos como pratos de entrada.

No salão principal, o público também se depara com várias outras opções de peixes e frutos do mar. Diversas receitas preparadas com peixes de água doce e salgada também fazem parte dessa jornada gastronômica, assim como os muitos pratos de complemento. As saladas também são repletas de opções com frutos do mar, além de outros itens muito refrescantes, direto dos fornecedores da Ceagesp.

O Festival oferece ainda um festival de pratos assados na brasa. A cada semana, o público têm à disposição variados tipos de peixes e de frutos do mar que saem diretamente da grelha para serem servidos nas mesas, à vontade! Entre eles, Banda de Tambaqui na Brasa e Espeto de Lula Nacional com Uva Verde.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2025 funciona de quarta a domingo, até o final de abril.

De quarta a sexta-feira, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, começa às 12h e termina às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, o Festival abre às 12h e fecha às 17h (somente almoço).

O preço fixo por pessoa é de R$ 129,90 (às quartas, o valor é reduzido para R$ 99,90 por pessoa), para comer à vontade muito peixe e frutos do mar (exceto bebidas e sobremesas, que são cobradas à parte).

Crianças e bariátricos

Crianças, de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam um terço do preço do festival. A partir dos 11 anos, pagam o valor inteiro. Bariátricos pagam metade do valor do Festival.

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade.

O estacionamento (terceirizado) exclusivo para automóveis fica no mesmo Portão 4 . No Portão 2 da Ceagesp, na mesma avenida, fica o estacionamento (terceirizado) exclusivo para motos.

Mais Informações e Reservas: www.festivaisceagesp.com.br