Welington Alves lança livro ‘Socorrei-me São José’

- PUBLICIDADE -







O jornalista Wellington Alves vai lançar o livro “Socorrei-me São José”, pela Editora Paulus, neste sábado (15), das 17h às 20h, na Livraria da Vila, no Parque Shopping Maia (avenida Bartolomeu de Carlos, 401 – Jardim Flor da Montanha).

A obra traça um itinerário de devoção a São José, com o objetivo de ajudar os leitores a se aproximarem do santo protetor da Igreja Católica e padroeiro das famílias e dos trabalhadores.

O autor, partindo da história de São José, apresenta aspectos de sua vida que podem ajudar as pessoas a se espelharem em seu exemplo virtuoso e a terem um maior contato com Deus. O livro traz ainda orações, a novena e a ladainha de São José.

De acordo com Wellington, a proposta é apresentar São José como um modelo para as famílias se aproximarem de Deus.

“O livro tem uma linguagem simples e apresenta relatos bíblicos e exemplos reais para provar que é possível seguir o caminho de Deus em meio às dificuldades da vida”, comentou o jornalista.

Segundo Wellington, a espiritualidade com a Sagrada Família de Nazaré – Jesus, Maria e José -, garante elementos aos fiéis que podem contribuir para o crescimento espiritual pessoas e, em especial, das famílias.

O livro também pode ser adquirido no site da Paulus por intermédio do link: https://encurtador.com.br/j9Zp0.

Sobre o Autor

Wellington Alves é jornalista. Formado pela Universidade São Judas e especialista em Comunicação Jornalística, com foco em Jornalismo Político, pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Wellington é proprietário dos portais GRU Diário, Arujá Repórter e Itaquá Repórter.

Foi repórter dos jornais Guarulhos Hoje, Agora São Paulo, Folha Metropolitana e Metrô News. Também foi editor do jornal Metrô News por quatro anos e do site do Jornal Estação. Teve passagem também pela Rádio Bandeirantes de São Paulo e pela Associação Viva o Centro. É autor dos livros “Ditadura em Guarulhos: uma história não contada”, lançado em 2020 pela Editora Albatroz, e “Guarulhos Vermelha – Acertos, Erros e Polêmicas do PT”, de 2018.

É casado com Silvana Oliveira e pai de Mariah, Anthony e Benício, agente da Pastoral da Comunicação e participa da Paróquia São José, no Jardim Paulista, em Guarulhos.