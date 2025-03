Encontro reúne metalúrgicas no Sindicato em celebração ao Dia da Mulher

- PUBLICIDADE -







O Encontro de Mulheres da categoria no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região reuniu cerca de 120 companheiras de várias fábricas, além de dirigentes sindicais, um deputado estadual, um vereador e uma representante em defesa da mulher. O evento aconteceu na sexta-feira (14) no auditório Presidente João Goulart, no 5º andar, no Centro de Guarulhos. Organizado pelo Departamento Feminino e da Juventude, o tema do encontro foi “Mulheres Metalúrgicas Juntas contra a Violência”.

Na abertura, o presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), ressaltou a importância das mulheres no movimento sindical e nas lutas sociais. Ele lembrou que a entidade não atua apenas em prol dos direitos trabalhistas da categoria. Cabeça destacou: “A luta do sindicalismo é diária. O Sindicato dos Metalúrgicos também sai do chão da fábrica para lutar por Guarulhos, pelas questões sociais da população, em defesa do trabalhador de qualquer área da nossa base e pela dignidade das mulheres”.

A delegada Rosmary Corrêa, conhecida como Delegada Rose, foi a palestrante do evento. Ela alertou sobre as diversas formas de violência contra a mulher e destacou a importância das leis que protegem as vítimas e punem os agressores. Rose foi a primeira mulher a assumir a titularidade de uma delegacia especializada em questões femininas no Estado de São Paulo. A diretora Roseli Lima, coordenadora do Departamento, fez um balanço positivo: “Realizamos um grande evento. Vi alegria no rosto de todas as participantes. A Delegada Rose agregou muito conhecimento e conteúdo”.