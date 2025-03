Guarulhos lança primeiro micro-ônibus do Brasil movido a gás natural

- PUBLICIDADE -







Os usuários da linha 387, que faz o itinerário Parque Mikail / praça Oito de Dezembro, passarão a contar com um novo micro-ônibus. O veículo, o primeiro movido a gás natural no país vindo diretamente de fábrica, foi adquirido pela Cooper-Uni e apresentado nesta quarta-feira (19) no Paço Municipal ao prefeito Lucas Sanches.

De acordo com a Volore, marca fabricante, o veículo pode ser abastecido com gás natural ou biometano, combustível produzido por meio da transformação do lixo em gás. Ambas as fontes são consideradas menos poluentes, já que reduzem em 90% as partículas dispersadas, além de promover a descarbonização e a melhora da qualidade do ar.

O micro-ônibus mais sustentável tem capacidade para 39 passageiros, sendo 22 sentados e 17 em pé, ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celular e monitoramento por câmeras.

O prefeito ficou entusiasmado com a chegada do novo veículo ao transporte público guarulhense. “A Prefeitura está à disposição para que possamos agilizar a expansão da descarbonização do transporte público de Guarulhos com veículos mais sustentáveis como este”, afirmou Lucas Sanches.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Araújo, informou que os parceiros que viabilizaram a vinda do veículo, como a empresa concessionária Comgás, se colocaram à disposição para que o modelo ganhe espaço no munícipio. Araújo disse ainda que a Cooper-Uni pretende contar com até 20% da frota formada pelos micro-ônibus menos poluentes.

“É um grande avanço para o transporte público municipal, que, além deste novo veículo, ganhou recentemente 14 novos micro-ônibus. E este veículo movido a gás natural não deve ser o único da Cooper-Uni, já que a cooperativa já encomendou um segundo, que deve ganhar as ruas da cidade nos próximos meses”, informou Araújo.