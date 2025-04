Policiamento Municipal prende assaltante e recupera moto roubada em Guarulhos

O Policiamento Municipal de Guarulhos prendeu, na madrugada desta terça-feira (22), um homem por roubo de uma motocicleta Yamaha MT-03 preta, modelo 2024, durante patrulhamento no bairro Bom Clima. A ação foi realizada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que flagraram o crime em andamento na região do Jardim Bela Vista.

No momento da abordagem, o criminoso ameaçava a vítima com uma arma de fogo. Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou fugir, apontando a arma na direção dos guardas. Para conter a agressão iminente, os agentes efetuaram disparos, mas o homem conseguiu fugir levando a motocicleta.

Após intensas diligências na área, os agentes localizaram a motocicleta roubada e, em seguida, o autor do crime, que deu entrada no Hospital Municipal de Urgência (HMU) com ferimento por arma de fogo na perna. Após receber atendimento médico, ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde teve a prisão autorizada pelo delegado de plantão. O criminoso permanece à disposição da Justiça e a motocicleta foi devolvida ao legítimo proprietário.