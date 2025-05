Professores do Atendimento Educacional Especializado realizam curso de Impressão 3D

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação, em parceria com o Laboratório de Criatividade e Inovação da Secretaria de Gestão (Esap-Lab), iniciou a segunda edição do curso Desenvolvendo Soluções Inclusivas: Utilizando Impressoras 3D na Tecnologia Assistiva.

Voltada a professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE) em escolas da rede municipal, a iniciativa faz parte do Programa de Formação Permanente e tem carga de 30 horas. O curso oferece uma introdução aos conceitos de desenho e de fabricação digital com impressoras 3D, abordando tipos de materiais utilizados, ajustes e operação do equipamento, preparação de arquivos e a aplicação prática na criação de recursos de tecnologia assistiva.

O apoio das tecnologias de desenho e de fabricação digital 3D possibilita aos professores desenvolverem ao final do curso um recurso personalizado para suprir necessidades específicas de educandos em sala de aula, atuando também como apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

“Durante o curso as professoras exploram as vantagens da tecnologia 3D e a aplicam de maneira prática, utilizando-a como aliada na sala de aula,” destaca o professor da Esap, Alex Garcia.

As professoras participantes irão apresentar os produtos resultantes do curso na Semana da Pessoa com Deficiência, que ocorrerá em agosto no Adamastor.

O Esap-Lab integra a Escola de Administração Pública Municipal (Esap) de Guarulhos, que é ligada ao Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão.