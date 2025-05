Guarulhos participa da 13ª Semana Mundial do Brincar com foco no encantamento das infâncias 

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, realiza a partir do próximo sábado (24) até 1º de junho a 13ª Semana Mundial do Brincar, iniciativa que tem como objetivo refletir e debater sobre a essência e o direito da criança ao brincar com ações ao ar livre nos diferentes territórios da cidade.

A abertura oficial do evento será realizada no CME Adamastor, na próxima segunda-feira (26), das 8h às 12h, com a apresentação do espetáculo “Navegantes” do Grupo Rué La Companhia, além do encontro formativo ministrado pela prof.ª doutora, Maria Regina Passos, sobre o tema “A Gestão Escolar como Guardiã dos Direitos da Criança na Educação Básica”. A formação é voltada a diretores da rede municipal, a instituições parceiras, aos professores do Programa Educa Mais, aos gestores dos CEUs, dos CMEs e aos coordenadores de programas educacionais dos Centros de Incentivo à Leitura.

A ação mobiliza toda a rede municipal de ensino, por meios dos CEUs e dos Centros Municipais de Educação, além de universidades, secretarias, ONGs e entidades parceiras. Idealizada pelo movimento Aliança pela Infância, o tema desta edição é “Proteger o Encantamento das Infâncias” e convida a população a ocupar praças, parques, ruas e demais espaços da cidade com brincadeiras, experiências e interações lúdicas. A proposta é fortalecer esses locais como ambientes brincantes e transformadores.

A Semana Mundial do Brincar evidencia as aprendizagens previstas na proposta curricular do município, o Quadro de Saberes Necessários (QSN), com uma programação diversa nas escolas da rede municipal, envolvendo educadores, alunos e famílias. As atividades buscam promover interlocuções com base em quatro eixos fundamentais: Direito à diversidade cultural, Direito a viver a infância, Direito ao brincar e Direito à natureza.

Durante a semana, os participantes estão convidados a compartilhar suas vivências nas redes sociais com a hashtag #brincarGru2025.