Prefeitura e conselhos municipais realizam vistoria técnica do Rodoanel Norte

Técnicos da Prefeitura de Guarulhos participaram nesta quarta-feira (28) de uma vistoria técnica nas obras do trecho norte do Rodoanel, que deverá estar concluído ao final deste ano. No total participaram 34 pessoas, incluindo o secretário de Meio Ambiente, Alex Nepomuceno, o secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano, Gabriel Rodrigues de Arruda, e diretor de Mobilidade e Projetos Viários da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, José Guilherme Rubio Caseiro.

Dentre as secretárias presentes à visita destacam-se Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Obras, Justiça, Habitação e Transportes e Mobilidade Urbana, além de alguns conselhos municipais, como de Meio Ambiente, da APA Cabuçu-Tanque Grande, do Parque Natural Municipal da Candinha, da Estação Ecológica do Tanque Grande e Reserva Biológica Burle Marx, de Desenvolvimento Urbano, da Igualdade Racial e do Patrimônio Histórico de Guarulhos.

A vistoria teve o apoio da Via Appia e do Consórcio Cantareira em alguns pontos do trecho, como o Trevo da Dutra, a passagem de Fauna Jaguari, um remanescente de vegetação em Ribeirão das Lavras, o bairro Cidade Soberana, a alça do aeroporto internacional, o Sítio da Candinha, a APA Cabuçu-Tanque Grande e o Trevo da Fernão Dias.