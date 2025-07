Corpo de Juliana Marins passa por Guarulhos e chega ao Rio de Janeiro

A urna funerária com os restos mortais de Juliana Marins, de 26 anos, chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º). O translado foi realizado entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e a Base Aérea do Galeão, na capital fluminense. O voo que trouxe o corpo da jovem partiu da Indonésia e pousou em São Paulo por volta das 17h30, antes de seguir para o Rio.

Juliana morreu após sofrer uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, onde estava a passeio. Ela ficou desaparecida por quatro dias até ser localizada sem vida por equipes de resgate locais. A jovem era natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde ocorrerá o velório e o sepultamento. A tragédia mobilizou grande repercussão nas redes sociais e gerou campanhas por apoio ao translado, que acabou sendo custeado pela Prefeitura de Niterói. O valor total foi de R$ 55 mil.

Uma nova autópsia será realizada nesta quarta-feira (2), no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. A pedido da família, o exame contará com o acompanhamento de um perito da Polícia Federal, designado pela União para oferecer suporte técnico durante todo o procedimento. A medida busca esclarecer com mais precisão as circunstâncias da morte de Juliana, cujas causas ainda geram dúvidas entre os familiares. A Polícia Federal acompanha o caso, e o resultado da nova perícia deve sair nos próximos dias.