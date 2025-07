Impostômetro Brasil atinge R$ 2 trilhões nesta semana; Gasto GRU já passou R$ 1 bi

O Impostômetro da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, painel eletrônico que estima em tempo real o montante arrecadado por União, Estado e Município, atinge R$ 2 trilhões nesta semana. O valor equivale ao total de impostos, taxas e contribuições pago pelos brasileiros desde o início de 2025.

Teoricamente, este seria o dinheiro disponível pelos entes públicos para investir em serviços à população e custear a máquina administrativa. Mas, enquanto a arrecadação é estimada em R$ 2 trilhões, os gastos do setor público, em suas diferentes esferas governamentais, já totalizaram R$ 2,58 trilhões em igual período, segundo estimativas do Gasto Brasil, outra ferramenta das associações comerciais.

Ou seja, os gastos públicos já superam em mais de R$ 550 bilhões o valor em caixa, e isso acontece mesmo com o aumento da arrecadação. Os R$ 2 trilhões que serão mostrados pelo Impostômetro nesta semana só foram alcançados no ano passado no dia 24 de julho.

Guarulhos

O valor de impostos e taxas pago pelos guarulhenses já ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão desde janeiro. É o que também aponta o painel do Impostômetro instalado na fachada da ACE-Guarulhos.

Para o presidente da entidade, Silvio Alves, os números demonstram um descontrole do governo na hora de arrecadar. “É um sinal de alerta. Os guarulhenses pagam impostos cada vez mais cedo, tamanha é a voracidade do governo em arrecadar. Mas os benefícios, em forma de serviços públicos eficientes, não acompanham esse ritmo”, afirmou.