Prefeitura de Guarulhos limpa córrego com escavadeira hidráulica no Vale dos Machados





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quinta-feira (7) a limpeza de uma travessia de córrego localizada na rua das Oliveiras, no Vale dos Machados. A ação atendeu a solicitações da população.

Para a realização do serviço foi utilizada uma escavadeira hidráulica, que removeu os sedimentos responsáveis pelo assoreamento do córrego. Também foi feita a limpeza manual pela equipe que atuou no local, com a remoção de plásticos, restos de materiais de construção vegetação, entre outros resíduos.

Com a execução da medida, a expectativa é restaurar a capacidade de vazão das águas e prevenir possíveis alagamentos na região. Os trabalhos foram supervisionados pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Remoção de resíduos

Sob a coordenação da Regional Cumbica da SAR, equipes realizaram uma grande ação de remoção de descarte irregular nos seguintes locais: rua Cartópolis, no Parque São Luiz; avenida Brasil e rua Alemanha, no Jardim das Nações; rua Birigui, no Cidade Jardim Cumbica; Rua Crateús e em um córrego localizado na rua Ipacaetá, no Jardim Presidente Dutra.

Com a mobilização das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos segue comprometida com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que impactem positivamente o dia a dia da população.