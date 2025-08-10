Metalúrgicos de Guarulhos lançam Guia de Benefícios





O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região lançou a nova edição do Guia de Benefícios. Entre as novidades estão o consultório odontológico e a reforma do salão de beleza, ambos na sede. O guia traz ainda informações sobre o Clube de Campo Primavera, em Guarulhos, e a Colônia de Férias, em Caraguá.

A publicação tem 24 páginas, incluindo a capa, impressas em papel couchê de alta qualidade, com tiragem de cinco mil exemplares. Destaca-se também o resumo da Convenção Coletiva 2025. O livreto está sendo distribuído pela diretoria do sindicato nas fábricas de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel.

O presidente do sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), comemora os avanços nos benefícios e serviços oferecidos à categoria. Segundo ele, “o sindicalismo faz bem aos trabalhadores, às famílias e à Nação. Todo ano temos a satisfação de levar boas novidades aos nossos associados, tanto nos serviços oferecidos quanto nos direitos obtidos na campanha salarial”.

O material está disponível na sede do sindicato, em Guarulhos, e nas subsedes de Arujá e Mairiporã (Terra Preta). O livreto também pode ser acessado no site do sindicato, disponível para download em: www.metalurgico.org.br/sites/arquivos/downloads/guiadebeneficios_versaofinal_2025.pdf