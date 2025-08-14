ACE-Guarulhos anuncia o ConectaCom, novo Núcleo de Comunicação da entidade





A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos anunciou o lançamento do ConectaCom, o novo Núcleo de Comunicação da entidade, nesta terça-feira (12/08), em evento na sede da associação. O ConectaCom é fruto da parceria entre a ACE e a Hiato Comunicação, agência com foco em endomarketing.

O ConectaCom é um núcleo setorial criado para reunir profissionais, empresários, agências e estudantes da área da comunicação como a publicidade, marketing, audiovisual, design, jornalismo, redes sociais, entre outros. Ele se junta a outros núcleos setoriais em atividade na ACE.

Segundo a coordenadora do ConectaCom e fundadora da Hiato Comunicação, Gabrielle Caroline, as ações do núcleo serão divididas em duas partes. “A primeira funcionará para discussão de cases reais, em formato de palestras motivacionais para mostrar tendências, casos de sucesso e mostrar como eles podem servir para campanhas de comunicação assertivas. Já a segunda parte vai funcionar por meio de workshops e oficinas criativas, que ajudarão a fomentar ações de comunicação e marketing, por meio de brainstorms, compartilhamento de planos de ação, cases atuais do negócio ou de carreira, entre outros”, afirma.

Ao falar sobre o objetivo dos encontros do ConectaCom, Gabrielle citou a questão educacional como um dos principais pontos. “O principal propósito é potencializar aprendizados entre empresários, lideranças e profissionais de forma prática para trazer melhorias para a área. A proposta é que os eventos sirvam para educar e promover experiências que promovam engajamento, conhecimento e, também, networking”, complementa.

O presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, reforçou a importância da comunicação para as empresas e mencionou o respeito aos profissionais. “Antigamente, o dono de uma empresa se preocupava muito com a área comercial, a ação de comprar e vender bem. Com o tempo, ele passou a dar atenção ao jurídico e à contabilidade também. Hoje, mais do que nunca, o marketing e a comunicação são essenciais para o sucesso das empresas. Estendo a minha admiração pelos profissionais da área, pois acredito que juntos conseguiremos fazer com que os negócios e as empresas evoluam”, disse Silvio.

Para o diretor de Comunicação e Marketing da ACE, o publicitário Flávio Cantoni, o núcleo pode gerar negócios. “O ConectaCom é um espaço para unir ideias, inspirar ações e gerar oportunidades. Juntos, vamos fortalecer a comunicação e impulsionar negócios em Guarulhos”, aponta.

O ConectaCom realizará seu próximo encontro no dia 16 de setembro, às 19h, na sede da ACE-Guarulhos. Profissionais das áreas de comunicação e marketing interessados em saber mais sobre as atividades podem ter mais informações clicando aqui.