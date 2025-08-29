Novos agentes de Transportes e Trânsito participam de capacitação





Os novos agentes de Transportes e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) participaram nesta quinta-feira (28), no auditório da sede operacional da pasta, na Vila Barros, de uma capacitação voltada a informações de Recursos Humanos.

Com carga horária de oito horas, a atividade foi conduzida pela chefe da Divisão Técnica de Gestão de Pessoas e Frota Interna, Selmi Lima, que abordou temas como legislação municipal, decretos, férias, licença-prêmio, plano de carreira, entre outros.

Os agentes iniciaram recentemente a formação exigida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que, por meio da Portaria nº 966, determina a capacitação dos profissionais responsáveis pelas atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito. Ao todo, os servidores passarão por 200 horas de treinamento.