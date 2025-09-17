Jovens de 15 a 19 anos ganham nova chance de se vacinar contra o HPV





Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Guarulhos ampliou a faixa etária da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). Agora, jovens de 15 a 19 anos que não receberam o imunizante quando tinham entre nove e 14 anos têm uma nova oportunidade de se proteger contra a doença.

A vacina é segura e previne diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço, além de verrugas genitais. A aplicação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto as que estão em reforma: Marinópolis, Morros e Parque Cecap. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto, cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Em Guarulhos, 93,18% das meninas entre nove e 14 anos já receberam a vacina contra o HPV. Entre os meninos da mesma faixa etária, no entanto, a cobertura ainda está abaixo da meta de 90%, alcançando 73,35% até esta quarta-feira (17). A ampliação da faixa etária busca justamente ampliar a proteção, garantindo que mais adolescentes e jovens estejam imunizados e tenham um futuro com mais saúde e qualidade de vida.

Esquema vacinal

Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de nove a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização. A medida segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

Já para pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema permanece em três doses. A mesma regra também vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

Serviço:

Os endereços das UBS estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.