Metalúrgicos de Guarulhos fazem Festa da Criança domingo









Mais uma vez, será no Clube de Campo a Festa da Criança organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região.

Atrações – Será um dia inteiro de diversão, com brinquedos para as crianças e bolha gigante na piscina. Haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. Tudo com muita segurança.

Segundo José Carlos Santos Oliveira (Chorão), secretário-geral, está tudo preparado para receber os grandes homenageados, ou seja, as crianças. Ele está animado: “Serão momentos de alegria para todos”. Chorão completa: “A festa é para sócios do Sindicato e dependentes. Necessário apresentar, na entrada do Clube, a carteirinha de associado”.

Cabeça – O presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros, convida os pais e a criançada: “Como ocorre todos os anos, será uma grande atração para crianças e também aos adultos. Queremos propiciar momentos de alegria entre pais e filhos da família metalúrgica”.

Lazer – Toda a estrutura do Clube estará funcionando para uso da categoria: prainha, churrasqueiras, cachoeira, pesqueiro, lanchonete e outros atrativos.

Serviço – Domingo (12), das 10 às 16 horas, no Clube de Campo do Sindicato (rua Reta, 390, Primavera, Guarulhos). Local é servido por várias linhas de ônibus. Estacionamento dentro do Clube, com 800 vagas grátis para sócios.

SAIBA MAIS – Ligue na Secretaria da sede: 2463.5300. Ou no próprio Clube: 2405.8386 e 2404.2175.