Educação empreendedora em parceria com o Sebrae impacta alunos da rede municipal





Nesta semana os alunos da EPG Dolores de Gilabel Hernandes Pompeo, no Parque Continental II, participaram da Feira de Empreendedorismo do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) em parceria com o Sebrae. A ação contou com o show de talentos com números de dança, ginástica, contação de história e exposições dos trabalhos, incentivando o empreendedorismo na prática desde o início do ensino fundamental.

Voltado à educação empreendedora, o projeto didático estimula o protagonismo juvenil, iniciando com a formação de professores, que desenvolvem a metodologia acessível para os alunos por meio do estudo e debate sobre o tema em sala de aula.

Além do show de talentos com diversas atrações, a abertura realizada pelos alunos dos 4° anos contou com a apresentação de uma pista de corrida construída por um educando, contação de piadas, apresentação de violino e violão, patins e montagem de cubo mágico. Os alunos dos 1° anos fizeram uma exposição explicando sobre as ervas aromáticas e suas usabilidades e “venderam” saches aromatizantes para os colegas.

As turmas dos 2° anos abordaram sobre temperos e ervas, ofereceram uma degustação de chás e ensinaram técnicas de plantações com a venda de mudas de temperos. Já os 3° anos expuseram brinquedos ecológicos e sustentáveis que foram construídos pelas turmas e fizeram uma oficina de confecção desses brinquedos.

Por fim, os alunos dos 5° anos do período da manhã fizeram a “venda” entre si de alimentos saudáveis como lanches naturais e saladas de frutas. Já do período da tarde montaram empresas fictícias com cargos definidos e simulação de venda de um blend de chás e balas de gelatina.

As crianças e a equipe escolar puderam observar uma nova visão de mundo com a apresentação dos trabalhos das crianças, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, além de favorecer o envolvimento dos educandos no próprio ato de fazer, pensar e aprender.

A metodologia do projeto permitiu aos professores a oportunidade e autonomia de fazer adequações conforme a realidade local e dos educandos, bem como articular de maneira interdisciplinar com as aprendizagens da proposta curricular do município, desenvolvendo a percepção de oportunidades, a criatividade, o planejamento e a colaboração.

A feira de empreendedorismo reuniu características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais os educandos e o grupo em que estão inseridos reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.

JEPP

De acordo com o Sebrae, o JEPP contempla um olhar atencioso aos quatro pilares da Educação propostos pela Unesco: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.

Em 2025, cerca de 2.800 alunos participaram do projeto, com previsão de ampliação para mais unidades da rede municipal em 2026. Além da EPG Dolores Gilabel, o projeto abrangeu as EPGs Celso Furtado, Sophia Fantazzini Cecchinato, Josafá Tito Figueiredo, José Carlos da Silva, Elis Regina, Giseli Lazarini da Silva Portela.