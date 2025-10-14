Mão na Massa avança em Guarulhos e entrega 23 ruas pavimentadas à população





A Prefeitura de Guarulhos, por meio do projeto Mão na Massa, segue transformando a infraestrutura urbana da cidade. Até o momento, 23 ruas já foram entregues, beneficiando moradores de diversos bairros como Ponte Alta, Vila Operária, Jardim Santa Edwirges, Jandaia, Bela Vista e outros.

Além das entregas concluídas, seis obras estão em andamento, incluindo serviços de execução de guias e sarjetas, drenagens e lajotas intertravadas, que garantirão mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

Entre as melhorias realizadas estão implantação de lajotas, execução de drenagem, guias e sarjetas, além da construção de muros de arrimo e calçadas acessíveis, modernizando vias do município.

O Mão na Massa é uma iniciativa que se destaca por garantir a urbanização completa das vias, incluindo calçadas, uma etapa que antes ficava sob responsabilidade dos moradores. Com isso, o programa contribui para mais acessibilidade, segurança e mobilidade urbana.

Além da pavimentação e da construção das calçadas, as obras melhoram o fluxo de veículos e pedestres, valorizar os imóveis e levar mais qualidade de vida aos moradores.

O programa Mão na Massa reafirma o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento urbano e o bem-estar dos guarulhenses, levando infraestrutura a todas as regiões da cidade.