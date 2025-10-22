Coruja-buraqueira rara é resgatada pela GCM de Guarulhos e recebe cuidados veterinários

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Itaim, uma coruja-buraqueira com plumagem branca, caso considerado raro pela equipe técnica do Cetras-SP.

A ave silvestre foi encontrada em uma residência na estrada do Itaim, sem conseguir voar. A moradora acionou a Central 153, e a equipe da GCM realizou o resgate com segurança. A coruja apresentava ferimentos nas asas, possivelmente causados por linha cortante de pipa, e foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo, onde recebe cuidados veterinários.