Mais de 50 locais receberam ações de combate à dengue na última semana





Na semana passada, entre os dias 20 e 24 de outubro, os agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizaram ações contra o Aedes aegypti em 55 locais da cidade. As equipes executaram bloqueios com remoção de criadouros e avaliação de densidade larvária (ADL), inspecionaram pontos estratégicos com alto risco de infestação em diferentes regiões e responderam às denúncias encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (20), as atividades abrangeram bloqueios no Jardim Palmira, Vila Augusta, Cocaia e Jardim Gracinda. A ADL ocorreu na Vila São João Batista, Vila Galvão, Jardim Paulista, Jardim Bananal, Bonsucesso e Jardim São João. Também foram vistoriados pontos estratégicos no Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Cidade Seródio e Conjunto Residencial Haroldo Veloso, além do atendimento às denúncias no Jardim São João, Bonsucesso, Jardim Arujá e Jardim Angélica.

Na terça-feira (21), as equipes prosseguiram com a ADL no Jardim Flor da Montanha, Jardim São Domingos, Cumbica, Jardim Palmira, Vila Sítio dos Morros, Jardim São João, Jardim Jacy, Ponte Grande e Parque Santos Dumont. Pontos estratégicos foram verificados em Vila Galvão, Vila Renata, Jardim do Papai, Jardim Fátima e Jardim Santa Terezinha.

Na quarta-feira (22), os agentes executaram bloqueios no Jardim Presidente Dutra, Jardim Fortaleza, Jardim São Domingos e Jardim City e realizaram avaliação de densidade larvária no Picanço, Jardim Paraíso, Cocaia, Parque Primavera, Jardim Lenise, Itaim, Cidade Jardim Cumbica e Inocoop. Já a averiguação de pontos estratégicos ocorreu na Vila Venditti, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta.

Na quinta-feira (23), as ações de bloqueio contemplaram os bairros Jardim Palmira, Jardim Presidente Dutra, Água Chata, Parque Jurema, Jardim Iporanga, Jardim São Judas Tadeu e Centro. A ADL foi realizada na Cidade Seródio, Jardim Almeida Prado, Vila Any, Jardim Jacy, Jardim Ottawa e Cidade Industrial Satélite, enquanto pontos estratégicos foram fiscalizados na Vila Augusta, Centro, Picanço, Macedo, Cidade Industrial Satélite e Jardim Otawa. Denúncias foram atendidas no Cabuçu, Cidade Tupinambá e Jardim Cumbica.

Na sexta-feira (24), os agentes realizaram bloqueios no Jardim Presidente Dutra e Parque Cecap, além de conduzirem a ADL no Jardim Bananal e Jardim Ponte Alta.

Essas ações só alcançam resultados efetivos com a colaboração da população. Por isso, a Prefeitura reforça a importância de cada morador manter seu quintal limpo e livre de recipientes que possam acumular água, receber os agentes do CCZ e das UBS durante as visitas domiciliares e garantir que adolescentes entre dez e 14 anos estejam com a vacinação contra a dengue em dia. A participação de cada um é essencial para interromper o ciclo de transmissão do Aedes aegypti e proteger a saúde de todos.