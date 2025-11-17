Animexgeek 2025 acontece no próximo final de semana







Reconhecido como o maior evento de cultura pop de Guarulhos, o Animexgeek reúne em um só espaço o universo geek, pop e asiático. São dois dias de imersão completos, com estandes, interações, atividades temáticas e experiências que envolvem games, cosplay, dublagem, música, arte, moda e gastronomia.

O evento cresce a cada ano e se consolida como um ponto de encontro para famílias, jovens, fãs de cultura oriental e entusiastas da cena geek, oferecendo atrações pensadas para todos os perfis de público, desde iniciantes até os mais apaixonados pelo tema.



Em 2024, sua primeira edição deixou uma marca profunda ao reunir milhares de fãs que se emocionaram com desfiles, apresentações, intervenções culturais e a atmosfera contagiante que tomou conta do Espaço Inter. O público acompanhou de perto performances, oficinas e bate-papos que celebraram diferentes universos da cultura pop. A energia vibrante da estreia consolidou o encontro como um dos grandes marcos culturais da cidade, reforçando o potencial de Guarulhos como polo de grandes eventos.



Agora, de volta em 2025, o evento chega com a proposta de ir ainda mais longe e transformar a experiência dos visitantes. Nos dias 22 e 23 de novembro, novamente no Espaço Inter, a expectativa é receber um público ainda maior de Guarulhos, da Grande São Paulo e até de cidades vizinhas, atraído pelo crescimento do evento e pelo impacto positivo que sua primeira edição deixou entre os fãs.

Evento terá área gamer com campeonatos, simuladores e muito mais

A área gamer do Animexgeek 2025 será um dos pontos mais vibrantes do evento, transformando o Espaço Inter em um grande centro de experiências digitais que vai do retrô ao futurista: o público poderá testar realidade virtual, jogar títulos clássicos e modernos, participar de campeonatos, experimentar simuladores de corrida e curtir partidas de Rock Band com o retorno do PS Party, enquanto o Super Smash Bros Clube agita o festival com torneios eletrizantes do clássico da Nintendo.

Além disso, a Universal Lab fará o lançamento oficial de seu novo jogo indie, permitindo que os visitantes conheçam a novidade em primeira mão.

Desfile de cosplay e K-pop são destaques nessa edição

Em 2024, o público pôde testemunhar a energia do cosplay de perto no Animexgeek. Foram dezenas de cosplayers que encantaram o público com produções impressionantes, desfiles marcantes e apresentações emocionantes. Neste ano, o evento promete superar todas as expectativas. Com mais de cem cosplayers convidados e uma programação repleta de desfiles, performances e sessões de fotos, a edição deste ano promete ser uma verdadeira festa de cores, arte e talento.



O K-pop, fenômeno global que conquistou fãs com suas coreografias marcantes, estética vibrante e performances de alto nível, terá destaque especial no Animexgeek 2025. A nova edição do evento traz o Kpop Guarulhos Challenge, a primeira competição de grupos covers com premiação em dinheiro da cidade, realizada pelo K.O. Entertainment em parceria com o Animendigos. As apresentações e eliminatórias ocorrerão no palco principal, culminando na final em 23 de novembro. Além disso, o festival contará com um Espaço K-pop dedicado a apresentações livres, interação com o público e celebração da cultura coreana.



O universo das Lolitas, conhecido por suas rendas, laços, saias rodadas e forte inspiração na moda vitoriana e no rococó europeu, será um dos grandes destaques do Animexgeek 2025. O evento terá um espaço permanente dedicado ao estilo durante os dois dias, onde o público poderá interagir, tirar fotos e conhecer de perto essa estética japonesa que se transformou em símbolo de individualidade, delicadeza e liberdade criativa ao redor do mundo. Além disso, o palco principal receberá um desfile especial com integrantes da comunidade Lolita de São Paulo e convidadas de outras cidades, exibindo trajes detalhados que celebram a arte e a sofisticação desse movimento.

Espaço Inter receberá humoristas e dubladores consagrados pelo público

A maior novidade do Animexgeek 2025 está no humor, com a presença especial de Gabriel Fanart e Muca Muriçoca. Gabriel Fanart é um humorista e imitador brasileiro conhecido por sua impressionante habilidade em reproduzir vozes de celebridades e dubladores, usando esse talento para criar conteúdos divertidos que o levaram a ganhar destaque em programas de TV, podcasts e nas redes sociais.

Já Muca Muriçoca, um dos pioneiros do YouTube brasileiro, tornou-se uma figura querida do universo geek graças ao seu humor irreverente, estilo espontâneo e quadros icônicos como “Reportagens Mucamídia” e “Cantadas Enfadonhas”, que marcaram gerações de internautas.



Dentre os dubladores está o retorno de Guilherme Briggs, o “Rei da Dublagem Brasileira”, que no ano passado emocionou a plateia ao reviver vozes icônicas como Superman, Optimus Prime e Rei Julian. Outro nome já confirmado é de Marco Ribeiro dublador de personagens como Homem de Ferro e Woody.