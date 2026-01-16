Sistema Estadual de Museus de São Paulo celebra 40 anos de valorização da cultura

Os museus têm a responsabilidade de preservar memórias e transmitir conhecimento, costumes e culturas, que possam atravessar gerações. Por isso, desenvolver ações capazes de valorizar e reconhecer a importância dessas instituições é fundamental, como é o caso do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), uma das principais políticas públicas culturais do Estado, que está completando 40 anos.



O SISEM se consolidou, ao longo dessas quatro décadas, como referência na articulação, no fortalecimento institucional e na valorização dos museus paulistas, promovendo a preservação da memória, a difusão cultural e o acesso ao patrimônio em todo o território estadual.



“A missão do SISEM é promover a preservação, a pesquisa e a comunicação do patrimônio cultural dos museus paulistas, para que todos os cidadãos possam participar de forma ampla. Essa é uma política pública muito importante para que possamos ampliar o acesso da população à cultura em todas as regiões do Estado”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton.



Ao longo de sua trajetória, o Sistema assumiu papel estratégico na interiorização das políticas museológicas e na construção de uma governança em rede. Em levantamento realizado em 2010, por exemplo, foram mapeadas 415 instituições de natureza museológica distribuídas em 190 municípios, evidenciando a diversidade e a capilaridade dos museus paulistas.

Além disso, desde 2009, o SISEM realiza o Encontro Paulista de Museus (EPM), que reúne a cada edição aproximadamente 1.000 participantes, que são profissionais que trabalham com museus no estado. O evento discute assuntos importantes para os museus, como planejamento, políticas públicas e ações para o Sistema, se consolidando como o principal fórum do setor no estado de São Paulo.



Ao celebrar seus 40 anos, o SISEM-SP também marca o início de um novo ciclo institucional, com a parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a Fundação Energia e Saneamento (FES), Organização Social de Cultura selecionada para a execução e manutenção dos Programas do SISEM-SP, bem como para a implantação, execução e manutenção dos Programas do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural de São Paulo (SISEP-SP).



“Integrar este novo ciclo do SISEM-SP é um compromisso não apenas com a continuidade, mas com a projeção de futuro de uma política pública fundamental para o Estado de São Paulo. A Fundação Energia e Saneamento atuará para fortalecer a atuação em rede, ampliar a qualificação institucional dos museus e contribuir para a construção de um sistema cada vez mais integrado, diverso e sustentável”, conclui Claudinéli Moreira Ramos, presidente do Conselho da Fundação Energia e Saneamento.