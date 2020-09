Parque Shopping Maia realiza promoção especial para o Dia do Cliente

Para comemorar o Dia do Cliente, o Parque Shopping Maia em parceria com alguns lojistas, realizará uma ação para lá de especial. Durante o dia 15 de setembro, o cliente que realizar uma compra de qualquer valor e apresentar o print da promoção que estará disponível no Instagram do empreendimento, receberá um brinde especial. Confira as lojas participantes no Instagram do shopping (@parqueshoppingmaia), serão mais de 100 brindes distribuídos.

O Parque Shopping Maia opera de acordo com as diretrizes do decreto n° 37123. Para entrada e permanência no empreendimento, o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e o atendimento dentro das lojas acontece dentro do limite de 40% da capacidade total permitida.

Parque Shopping Maia

O Parque Shopping Maia, localizado em ponto estratégico de Guarulhos, oferece as melhores opções de lojas, alimentação, serviços e entretenimento para os visitantes. O empreendimento traz espaços de lazer diferenciados, como o Cinépolis, considerado um dos melhores cinemas do Brasil, com salas VIP e 4Dx, o Kangoo Trampoline Park, o Espaço Uni Duni e o Neo Geo Family. O centro de compras oferece 200 lojas para atender todos os visitantes, com marcas como Calvin Klein, Tommy Hifilger, Lacoste, Forever 21, Carmen Steffens, Morena Rosa, Micca Figueiredo, Vivara, Pandora, Swarovski, Tok & Stok, Daiso, Renner, Riachuelo, C&A, Lilica e Tigor, New Balance, Track & Field, Ponto Frio, Brooksfield e Camicado. Fortalecendo sua posição como centro de compras multifuncional, o Parque Shopping Maia também conta com ampla variedade de serviços, como Banco 24 horas, casa de câmbio, lotérica, lavanderia, tinturaria, ateliê de costura, pet shop, chaveiro, Academia Fórmula, recarga de Cartão Bom, lava rápido, salão de beleza, agência de viagem, relojoeiro e mais. Opções gastronômicas como Madero Steak House, Outback Steakhouse, Jun Japanese Food, Starbucks, Bacio di Latte, Graça di Napolli, Coco Bambu e as melhores redes de fast food também agradam os visitantes. O Parque Shopping Maia oferece com mais de 30.000m² de área e arquitetura moderna e, para proporcionar bem-estar, conforto e diversão para seus visitantes o empreendimento, ainda apresenta empréstimo de cadeira de rodas e carrinho de bebê, fraldário, ambulatório, Wi-fi e concierge.

General Shopping Brasil

A General Shopping Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, com 348,9 mil m² de ABL (área bruta locável) total. O grupo é reconhecido pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas. Possui 15 empreendimentos em operação, nos quais detém uma participação proporcional média de 70,1%, totalizando 244,5 mil m² de ABL própria. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel J.L.Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os Shoppings Centers do grupo estão estrategicamente concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e são pioneiros na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro. Para mais informações, basta acessar o site.